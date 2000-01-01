17.02 16:01 MIGnews.com

Ребенок нашел взрывчатку из Газы на юге Израиля

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Девочка обнаружила самодельное взрывное устройство во дворе своего дома в Мошав-Шуве на юге Израиля, сообщают израильские военные.Предполагается, что это устройство было запущено из Газы.ХАМАС запускает взрывчатку, прикрепленную к воздушным шарам в Израиль с 2018 года. Террористы часто используют цветной дизайн или цепляют игрушки, специально для привлечения внимания детей.В последние недели произошел всплеск подобных нападений, хотя израильские СМИ сообщили, что ХАМАС согласился прекратить обстрелы в рамках соглашения о прекращении огня. Рано утром в воскресенье истребители ЦАХАЛа поразили несколько целей в Газе.