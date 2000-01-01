Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ребенок нашел взрывчатку из Газы на юге Израиля | Фото:17.02 16:01   MIGnews.com

Ребенок нашел взрывчатку из Газы на юге Израиля

Девочка обнаружила самодельное взрывное устройство во дворе своего дома в Мошав-Шуве на юге Израиля, сообщают израильские военные.

Предполагается, что это устройство было запущено из Газы.

ХАМАС запускает взрывчатку, прикрепленную к воздушным шарам в Израиль с 2018 года. Террористы часто используют цветной дизайн или цепляют игрушки, специально для привлечения внимания детей.

В последние недели произошел всплеск подобных нападений, хотя израильские СМИ сообщили, что ХАМАС согласился прекратить обстрелы в рамках соглашения о прекращении огня. Рано утром в воскресенье истребители ЦАХАЛа поразили несколько целей в Газе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:10
"Нафтогаз" уточнил сумму убытков от потери Крыма
17:08
Офицера ЦАХАЛа-бедуина пытались похитить
16:49
Коронавирус: в Китае жгут зараженные деньги
16:39
Bezeq и Cellcom борются за Golan Telecom
16:21
В Антарктиде установили новый температурный рекорд
16:19
ПРО "Железный купол" успешно прошел серию испытаний
16:07
Жители Латвии просят Путина о помощи
15:46
В Коста-Рике изъяли рекордную партию кокаина
15:37
Перец не против правительства с поддержкой арабских партий
15:25
В Японии могут отменить традиционное приветствие императора
15:22
El Al может приостановить рейсы в Таиланд
15:12
Террорист, стрелявший в солдат ЦАХАЛа, найден мертвым
15:04
Трамп и Турция призывают РФ не поддерживать сирийский режим
14:43
РФ заподозрили в желании повредить трансатлантические кабели
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus