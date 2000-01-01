17.02 15:22 MIGnews.com

El Al может приостановить рейсы в Таиланд

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Израильская национальная авиакомпания El Al может временно приостановить все рейсы в Таиланд из-за опасений, связанных с коронавирусом, сообщают СМИ.В сообщениях говорится, что El Al может вместо этого просто уменьшить частоту полетов в Бангкок.Решение рассматривается на следующий день после новых мер борьбы с предотвращением распространения коронавируса, принятых министерством здравоохранения. Теперь израильтяне, возвращающиеся из Таиланда, Сингапура, Гонконга или Макао обязаны самостоятельно проводить карантин в течение двух недель.