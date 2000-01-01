Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











El Al может приостановить рейсы в Таиланд | Фото:17.02 15:22   MIGnews.com

El Al может приостановить рейсы в Таиланд

Израильская национальная авиакомпания El Al может временно приостановить все рейсы в Таиланд из-за опасений, связанных с коронавирусом, сообщают СМИ.

В сообщениях говорится, что El Al может вместо этого просто уменьшить частоту полетов в Бангкок.

Решение рассматривается на следующий день после новых мер борьбы с предотвращением распространения коронавируса, принятых министерством здравоохранения. Теперь израильтяне, возвращающиеся из Таиланда, Сингапура, Гонконга или Макао обязаны самостоятельно проводить карантин в течение двух недель.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:46
В Коста-Рике изъяли рекордную партию кокаина
15:37
Перец не против правительства с поддержкой арабских партий
15:25
В Японии могут отменить традиционное приветствие императора
15:12
Террорист, стрелявший в солдат ЦАХАЛа, найден мертвым
15:04
Трамп и Турция призывают РФ не поддерживать сирийский режим
14:43
РФ заподозрили в желании повредить трансатлантические кабели
14:24
Бен-Гвир угрожает Беннету иском на полмиллиона шекелей
14:22
Штат Миссисипи: введен режим ЧС из-за ливневых дождей
14:01
ХАМАС пытался получить доступ к телефонам бойцов ЦАХАЛ
13:40
#MeToo по-иракски  
13:38
"НДИ определит исход, четвертых выборов не будет"
13:38
Подмосковье: Многодетный отец убил мать на глазах у детей
13:31
Рокер Кинчев посвятил песню фигурантам "дела Сети"  
13:30
ЦБ изменит правила блокировки счетов россиян
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus