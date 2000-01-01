Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Мужчина убил свою жену и совершил суицид на глазах у детей 17.02 13:38   MIGnews.com

Подмосковье: Многодетный отец убил мать на глазах у детей

В подмосковном поселке Селятино мужчина, проживавший в общежитии, убил свою жену, после чего совершил суицид.

Мужчина, являющийся многодетным отцом, несколько раз выстрелил в свою жену, после чего покончил с собой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что инцидент произошел на глазах одного из пяти детей погибших.

В Следственном комитете и полиции сообщили, что пока не располагают подробной информацией о случившемся.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:01
ХАМАС пытался получить доступ к телефонам бойцов ЦАХАЛ
13:40
#MeToo по-иракски  
13:38
"НДИ определит исход, четвертых выборов не будет"
13:31
Рокер Кинчев посвятил песню фигурантам "дела Сети"  
13:30
ЦБ изменит правила блокировки счетов россиян
13:19
Израильтяне могут остаться без iPhone из-за коронавируса
13:11
Цахи Анегби: не пускать в Израиль таиландских рабочих
13:08
Фанаты не поймали Бузову: певица свалилась со сцены  
12:58
Рухани: США не решатся на войну с Ираном
12:37
МИД РФ назвал условия для проведения нормандского саммита
12:16
Немецкий суд обязал Тесла прекратить вырубку деревьев
12:02
В реальном времени: санкция налоговой на сделки от 5000 шек.
11:55
Черный список ООН навредит палестинцам
11:34
Племянница принцессы Дианы примет иудаизм ради замужества
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus