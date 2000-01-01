17.02 13:38 MIGnews.com

Подмосковье: Многодетный отец убил мать на глазах у детей

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В подмосковном поселке Селятино мужчина, проживавший в общежитии, убил свою жену, после чего совершил суицид.Мужчина, являющийся многодетным отцом, несколько раз выстрелил в свою жену, после чего покончил с собой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.Сообщается, что инцидент произошел на глазах одного из пяти детей погибших.В Следственном комитете и полиции сообщили, что пока не располагают подробной информацией о случившемся.