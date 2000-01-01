В Коста-Рике изъяли рекордную партию кокаина

Полиция Коста-Рики изъяла более 5 тонн кокаина, направлявшегося в голландский порт Роттердам.
Сообщается, что спрятанный в направляющемся в Нидерланды транспортном контейнере с декоративными навесами кокаин был обнаружен в порту Лимон в Коста-Рике. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Обнаруженный полицией кокаин был расфасован в 202 маленьких пакетиков. Наркотик был произведен в одной из стран Южной Америки.
По словам министр безопасности Коста-Рики Майкла Сото, стоимость изъятых наркотических средств в Голландии составляет около 126 миллионов евро (136 миллионов долларов).
Человек, перевозивший кокаин с севера страны в порт Лимон, задержан.