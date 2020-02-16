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Жители Латвии просят Путина о помощи 17.02 16:07   MIGnews.com

Жители Латвии просят Путина о помощи

Главу российского государства Владимира Путина просят помочь гражданке Латвии Кристине Мисане, которую могут экстрадировать в ЮАР, где ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Она обвиняется в том, что "она "выкрала" собственного ребенка от гражданского мужа, совершавшего моральное и физическое насилие над ней в течение нескольких лет”, говорится в тексте обращения российскому президенту.

Как пишет Sputnik Латвия, такие письма написали сразу несколько жителей прибалтийской страны.

При этом они понимают, что "воздействовать на ситуацию с точки правового поля" Владимир Путин не может, так как у женщины нет российского паспорта, однако надеются, что он "сделает то, что в его силах".


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