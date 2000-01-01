Штат Миссисипи: введен режим ЧС из-за ливневых дождей
В штате Миссисипи США в связи с ливневыми дождями был введён режим ЧС, в столице штата городе Джексон затопило ряд районов, река Перл вышла из берегов.
По информации национальной метеорологической службы города, последний раз уровень воды превышал 11 метров в ходе наводнения в 1983 году, пишет DailyMail.
Уточняется, что вышедшая из берегов река затопила ряд районов в Джексоне, дороги оказались непроходимыми. Власти штата объявили обязательную эвакуацию в отдельных районах, расположенных недалеко от Джексона.