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Штате Миссисипи: введен режим ЧС из-за ливневых дождей 17.02 14:22   MIGnews.com

Штат Миссисипи: введен режим ЧС из-за ливневых дождей

В штате Миссисипи США в связи с ливневыми дождями был введён режим ЧС, в столице штата городе Джексон затопило ряд районов, река Перл вышла из берегов.

По информации национальной метеорологической службы города, последний раз уровень воды превышал 11 метров в ходе наводнения в 1983 году, пишет DailyMail.

Уточняется, что вышедшая из берегов река затопила ряд районов в Джексоне, дороги оказались непроходимыми. Власти штата объявили обязательную эвакуацию в отдельных районах, расположенных недалеко от Джексона.


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