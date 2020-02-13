17.02 13:40 MIGnews.com

#MeToo по-иракски

بالثورة بشكل عام بينت هواي شغلات احنا چنا ما شايفينها او شايفينها بس بقلة

وحدة من عدهم غيرة الشباب على البنات وخوفهم عليهن وكأنهن خواتهم



منظر البنات وهم يهتفون بعلو صوتهم كلش حلو ويجنن بس انتبهوا على الشباب الي بالطرف ودا يمشون بشكل جانبي وصايرين داير مداير البنات#بناتك_ياوطن pic.twitter.com/aFn8hbQMnH — آية🦋 (@IqAyaAhmed) February 13, 2020

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Тысячи иракских женщин вышли на акции протеста по всей стране в поддержку антиправительственных демонстрантов, к которым местные силы безопасности применяют беспрецедентный уровень насилия.Марши прошли в главных городах страны, включая Багдад, Басру, Насирию, Наджаф и Кербалу, а видео соответствующих акций протеста опубликованы в социальной сети Twitter.Стоит отметить, что в минувший вторник, 11 февраля, Лига иракских женщин осудила "чрезмерное насилие со стороны иракских служб безопасности". Так, более 600 протестующих были убиты и по меньшей мере 18 тысяч получили ранения во время мирных акций протеста.В "Лиге женщин" также заявили, что женщины, участвовавшие в некоторых демонстрациях, подвергались особо жестокому избиению силовиками. Кроме того, во время протестов были застрелены видные активисты Сара Талеб, Худа Хутейр, Захра Карлуси и Дженан Шахмани.В Багдаде мужчины окружили женский марш с обеих сторон, образуя защитный барьер. Подобные кадры огромных маршей в Насирии и Басре показывают, что женщины поют о революции.