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Иранские женщины вышли на марш против насилия | Фото:17.02 13:40   MIGnews.com

#MeToo по-иракски

Тысячи иракских женщин вышли на акции протеста по всей стране в поддержку антиправительственных демонстрантов, к которым местные силы безопасности применяют беспрецедентный уровень насилия.

Марши прошли в главных городах страны, включая Багдад, Басру, Насирию, Наджаф и Кербалу, а видео соответствующих акций протеста опубликованы в социальной сети Twitter.

Стоит отметить, что в минувший вторник, 11 февраля, Лига иракских женщин осудила "чрезмерное насилие со стороны иракских служб безопасности". Так, более 600 протестующих были убиты и по меньшей мере 18 тысяч получили ранения во время мирных акций протеста.



В "Лиге женщин" также заявили, что женщины, участвовавшие в некоторых демонстрациях, подвергались особо жестокому избиению силовиками. Кроме того, во время протестов были застрелены видные активисты Сара Талеб, Худа Хутейр, Захра Карлуси и Дженан Шахмани.

В Багдаде мужчины окружили женский марш с обеих сторон, образуя защитный барьер. Подобные кадры огромных маршей в Насирии и Басре показывают, что женщины поют о революции.


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