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РФ заподозрили в желании повредить трансатлантические кабели 17.02 14:43   MIGnews.com

РФ заподозрили в желании повредить трансатлантические кабели

Россия направила агентов разведки в Ирландию, чтобы составить карту точного расположения оптоволоконных кабелей на океанском дне, которые соединяют Европу с Америкой, подозревают ирландские правоохранительные органы.

Это вызвало обеспокоенность по поводу того, что российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, с тем, чтобы в будущем их повредить. Ранее российские подводные лодки и военные суда, находящиеся в Атлантическом океане, уже подозревались в этой деятельности.

Именно Ирландия является точкой, откуда выходят кабели связи, обеспечивающие интернет-трафик между Америкой, Британией и Европой, пишет TheTimes.

Кабели дают возможность миллионам людей общаться и позволяют финансовым операциям проходить беспрепятственно.

Спецслужбы и военные источники считают, что агентов направила российская военная разведка ГРУ.

Спецслужбы также считают, что российские спецслужбы, пользуясь слабостью местной контрразведки, могут использовать Ирландию как свою базу.


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