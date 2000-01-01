РФ заподозрили в желании повредить трансатлантические кабели
Россия направила агентов разведки в Ирландию, чтобы составить карту точного расположения оптоволоконных кабелей на океанском дне, которые соединяют Европу с Америкой, подозревают ирландские правоохранительные органы.
Это вызвало обеспокоенность по поводу того, что российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест, с тем, чтобы в будущем их повредить. Ранее российские подводные лодки и военные суда, находящиеся в Атлантическом океане, уже подозревались в этой деятельности.
Именно Ирландия является точкой, откуда выходят кабели связи, обеспечивающие интернет-трафик между Америкой, Британией и Европой, пишет TheTimes.
Кабели дают возможность миллионам людей общаться и позволяют финансовым операциям проходить беспрепятственно.
Спецслужбы и военные источники считают, что агентов направила российская военная разведка ГРУ.
Спецслужбы также считают, что российские спецслужбы, пользуясь слабостью местной контрразведки, могут использовать Ирландию как свою базу.