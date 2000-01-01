17.02 08:27 MIGnews.com

Мощнейшое землетрясение в Мексике

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Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщает о мощном землетрясении, которое произошло этой ночью в южном штате Оахака, в 37 километрах от города Пинотепа де Дон Луис. Магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.По данным местных властей, погибших в результате нет, однако причинен материальный ущерб – около миллиона домохозяйств в нескольких штатах остались без электричества. Из них большинство (569 тыс.) – в столице. Также свет пропал в штатах Мехико (158 тыс.), Герреро (154 тыс.) и Оахака (109 тыс.). Впрочем, на данный момент более половины домов уже подключили к электросети.Также в сейсмологической службе зафиксировали порядка двух сотен повторных толчков, магнитуда мощнейшего из которых достигла 5,9. В то же время эксперты передают, что угрозы цунами после землетрясения опасаться не стоит.В связи со случившимся президент Энрике Пенья Ньето провел заседание национального комитета по чрезвычайным ситуациям, на котором распорядился срочно направить в пострадавшие районы подразделения вооруженных сил.