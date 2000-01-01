17.02 20:47 MIGnews.com

В Тибете горит известный буддийский монастырь

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Объект всемирного наследия ЮНЕСКО — буддийский монастырь и храм Джоканг — загорелся в Лхасе в столице Тибетского автономного района.Об этом в субботу, 17 февраля сообщает портал "Сина".В настоящее время пожарные борются с огнем, причина возгорания пока неизвестна.По данным издания, причина возгорания пока неизвестна. Степень сложности пожара оценивается как сравнительно высокая.Отмечается, что крыше монастыря может быть нанесен ущерб.Сообщений о пострадаших пока не поступало. Огнем охвачено все здание, языки пламени и столб дыма видны за несколько километров.Строительство монастыря Джоканг было начато в 639 году. Он считается самым священным местом в Тибете. Сюда приезжают многочисленные паломники и иностранные туристы.В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, включая статую Будды Шакьямуни.