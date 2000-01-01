Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Тибете горит известный буддийский монастырь | Фото:17.02 20:47   MIGnews.com

В Тибете горит известный буддийский монастырь

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО — буддийский монастырь и храм Джоканг — загорелся в Лхасе в столице Тибетского автономного района.

Об этом в субботу, 17 февраля сообщает портал "Сина".

В настоящее время пожарные борются с огнем, причина возгорания пока неизвестна.

По данным издания, причина возгорания пока неизвестна. Степень сложности пожара оценивается как сравнительно высокая.

Отмечается, что крыше монастыря может быть нанесен ущерб.

Сообщений о пострадаших пока не поступало. Огнем охвачено все здание, языки пламени и столб дыма видны за несколько километров.

Строительство монастыря Джоканг было начато в 639 году. Он считается самым священным местом в Тибете. Сюда приезжают многочисленные паломники и иностранные туристы.

В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, включая статую Будды Шакьямуни.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:54
"ЦАХАЛ действовал в соответствии с процедурой"
21:37
Нетаниягу прокомментировал инцидент на границе Газы
21:21
Нетаниягу ответил на высказывание премьер-министра Польши
21:15
"Израиль стал мировым лидером в области киберзащиты"
20:22
ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в теракте на границе Газы
19:18
Инцидент на границе Газы: 4 солдата ранены
19:05
Внимание патруля ЦАХАЛа привлек подозрительный флаг
18:38
Насралла: "Хизбалла" — единственный козырь Ливана
18:19
Во Франции на заводе прогремел взрыв, есть погибшие
17:53
"Война на севере Израиля почти неизбежна"
17:13
США призвали все страны отказаться от связей с КНДР
16:37
Турция применила в Сирии химическое оружие
16:14
Нетаниягу: Израиль сохранит за собой Голанские высоты
15:55
Нападение террористов-смертников в Нигерии, 22 погибших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus