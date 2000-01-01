17.02 18:19 MIGnews.com

Во Франции на заводе прогремел взрыв, есть погибшие

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Два человека погибли в результате взрыва на заводе агропромышленной компании Saipol в Дьепе на севере Франции.Об этом в субботу, 17 февраля сообщил в эфире радиостанции Franceinfo супрефект Дьепа Жан-Эрик Винклер.Как передает радиостанция Franceinfo, инцидент произошел на предприятии по производству растительного масла и сопутствующих продуктов.Взрыв прогремел около 10.45 по местному времени. После взрыва на заводе начался пожар.В пресс-службе полиции отмечают, что в результате происшествия десять человек числятся как пропавшие без вести и их поиски сейчас продолжаются.Работу на месте чрезвычайной ситуации сейчас ведут представители ряда экстренных служб города, и всего там насчитывается по меньшей мере 40 спасателей, занимающихся поисками пропавших и борьбой с возгоранием.На данный момент пожарным удалось справиться с огнем.Причина трагедии пока не называется, однако известно, что в момент взрыва на месте проводились технические работы.