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Во Франции на заводе прогремел взрыв, есть погибшие | Фото:17.02 18:19   MIGnews.com

Во Франции на заводе прогремел взрыв, есть погибшие

Два человека погибли в результате взрыва на заводе агропромышленной компании Saipol в Дьепе на севере Франции.

Об этом в субботу, 17 февраля сообщил в эфире радиостанции Franceinfo супрефект Дьепа Жан-Эрик Винклер.

Как передает радиостанция Franceinfo, инцидент произошел на предприятии по производству растительного масла и сопутствующих продуктов.

Взрыв прогремел около 10.45 по местному времени. После взрыва на заводе начался пожар.

В пресс-службе полиции отмечают, что в результате происшествия десять человек числятся как пропавшие без вести и их поиски сейчас продолжаются.

Работу на месте чрезвычайной ситуации сейчас ведут представители ряда экстренных служб города, и всего там насчитывается по меньшей мере 40 спасателей, занимающихся поисками пропавших и борьбой с возгоранием.

На данный момент пожарным удалось справиться с огнем.

Причина трагедии пока не называется, однако известно, что в момент взрыва на месте проводились технические работы.

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