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Нападение террористов-смертников в Нигерии, 22 погибших | Фото:17.02 15:55   MIGnews.com

Нападение террористов-смертников в Нигерии, 22 погибших

В результате нападения террористов-смертников в нигерийском городе Кондюга в штате Борно погибли 22 человека, еще 28 получили ранения.

Об этом в субботу, 17 февраля сообщает Xinhua.

По словам комиссара полиции штата Борно Дамиана Чуква, три смертника террористической группировки "Боко Харам" привели в действие взрывные устройства, находясь на городском рынке.

Агентство отмечает, что в момент взрывов на рынке было много людей.

Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии заявил, что пострадавшие госпитализированы.

Нападения, теракты, атаки смертников и похищения людей джихадистской группировкой "Боко Харам" в Нигерии вынудили более 2,7 млн человек стать беженцами. С 2009 года от действий боевиков в стране погибли 20 тыс. человек. В конце прошлого года власти Нигерии выделили свыше 1 млрд долларов со счета золотовалютного фонда страны для борьбы с "Боко Харам".

Напомним, в Нигерии террорист-смертник взорвал себя в мечети. В результате взрыва погибли 11 человек.
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