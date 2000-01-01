17.02 15:55 MIGnews.com

Нападение террористов-смертников в Нигерии, 22 погибших

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В результате нападения террористов-смертников в нигерийском городе Кондюга в штате Борно погибли 22 человека, еще 28 получили ранения.Об этом в субботу, 17 февраля сообщает Xinhua.По словам комиссара полиции штата Борно Дамиана Чуква, три смертника террористической группировки "Боко Харам" привели в действие взрывные устройства, находясь на городском рынке.Агентство отмечает, что в момент взрывов на рынке было много людей.Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии заявил, что пострадавшие госпитализированы.Нападения, теракты, атаки смертников и похищения людей джихадистской группировкой "Боко Харам" в Нигерии вынудили более 2,7 млн человек стать беженцами. С 2009 года от действий боевиков в стране погибли 20 тыс. человек. В конце прошлого года власти Нигерии выделили свыше 1 млрд долларов со счета золотовалютного фонда страны для борьбы с "Боко Харам".Напомним, в Нигерии террорист-смертник взорвал себя в мечети. В результате взрыва погибли 11 человек.