18.02 01:15 MIGnews.com

Трансгендер стал женщиной и захотел "обратно"

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Трансгендер из Великобритании Джеймс Коэн после операции по смене пола передумал быть женщиной. Спустя семь месяцев после начала гормональной терапии он решил вернуть изначальный пол и отпустил бороду.Как пишет The Sun, после восьми лет брака мужчина заявил своей супруге Эйриан, что хочет сменить пол и всю жизнь ощущал себя женщиной. Несмотря на неоднозначную ситуацию, пара рассталась друзьями.Однако женщину ожидал сюрприз, когда спустя семь месяцев после начала гормональной терапии ее супруг решил вернуть себе изначальный пол, а парик и каблуки он сменил на бороду.Бывшая супруга отметила, дети отреагировали спокойно на желание отца перевоплотиться."Наши дочки приняли, что их папа станет женщиной, мы объяснили им это понятным для них языком. Они не против того, что он носит бороду или ходит в платье, ведь дети не рождаются с предрассудками, их учит этому общество", - сказала она.В то же время желание вернуться к начальному полу Эйриан объяснила гендерфлюидностью. То есть Джеймс ощущает себя в определенные моменты женщиной, а в другие - мужчиной.В настоящее время трансгендер съехался со своей бывшей супругой и живет вместе с ней и ее новым партнером.