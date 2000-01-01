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Сдавшегося из-за израильского борца иранца отстранили 17.02 14:50   MIGnews.com

Иранского борца отстранили от спорта за бойкот Израиля

Иранскому борцу Алирезе Карими-Махиани запретили в течение следующих 6 месяцев участвовать в международных соревнованиях из-за нечестного поединка, который он провел, чтобы избежать спарринга с израильским соперником.

Соответствующую меру пресечения международная федерация греко-римской борьбы, вольной и женской борьбы United World Wrestling (Объединённый мир борьбы) издала 16 февраля.

Как говорится в заявлении UWW, умышленно проиграв дагестанцу Алихану Джабраилову в четвертьфинале молодежного чемпионата U23, который проходил в Польше прошлой осенью, Карими-Махиани нарушил правила, за что понес дисциплинарное наказание.

Кроме того, его тренеру Хамидрезе Джамшиди также запрещено вести профессиональную деятельность, поскольку именно он посоветовал своему подопечному поддаться россиянину, чтобы избежать встречи с израильтянином Ури Калашниковым. В результате представитель Еврейского государства занял третье место на соревнованиях.

Так как Исламская республика запрещает своим спортсменам соревноваться с Израилем во всех видах спорта, в Иране решение борца было названо "благородным и героическим поступком", а также "поводом для гордости и похвалы". Однако сам Карими-Махиани эти настроения разделить не смог, пожаловавшись, что долго тренировался, чтобы получить золотую медаль.
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