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Воевавшего против ISIS британца обвинили в терроризме | Фото: Facebook17.02 12:58   MIGnews.com

Воевавшего против ISIS британца объявили террористом

Прокуратура Великобритании обвиняет в террористических преступлениях 27-летнего уроженца графства Мерсисайд Эйдена Джеймса, который в августе прошлого года покинул Соединенное Королевство, отправившись сражаться с террористами ISIS в Ираке и Сирии.

В пятницу, 16 февраля, мужчина предстал перед магистратским судом Вестминстера, где ему предъявили три пункта обвинений, включая подготовку терактов и посещение лагеря подготовки террористов.

В то же время сам Джеймс утверждает, что воевал в рядах курдских Отрядов народной самообороны, то есть на стороне западной коалиции.

Прошлым летом он уехал в Иорданию, откуда попал в Ирак, а позже – в Сирию. По возвращению в Британию 14 февраля он был задержан в аэропорту Ливерпуля в связи с нарушением антитеррористического законодательства королевства.

Дело Эйдена Джеймса будет рассмотрено центральным уголовным судом Олд-Бейли 1 марта.
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