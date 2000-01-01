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В Израиль вернулась зима - страну залило 17.02 12:45   MIGnews.com

В Израиль вернулась зима - дождливая и холодная

Вечером в пятницу на Израиль обрушились сильные ливни, сопровождавшиеся грозами и градом. Аналогичная погода встретила жителей страны и утром следующего дня.



В связи с разбушевавшейся стихией, сотрудники спасательной службы Эйн-Геди совместно с полицией Арада были вынуждены прийти на помощь группе из полусотни украинских туристов, которые около 5.30 утра застряли в Нахаль Цеелим, где поднялся уровень воды. Обошлось без пострадавших.

Из-за погоды шоссе 90 было временно перекрыто от Мертвого моря до района Нахаль Давид в обоих направлениях.

Из-за схода камней было временно ограничено движение на участке шоссе 31 между Арадом и Мертвым морем. После того, как дорогу расчистили, движение возобновилось.

К 9 часам утра в Тель-Авиве выпало около 26 мм осадков и 22 мм – в Хайфе. Обильные дожди прошли также в куббицах Эйлон (28 мм) и Негба (24 мм), Эйн-Афеке (23 мм) и Цфате (20 мм). Несколько меньше осадков выпало в Самахе (14 мм), Беэр-Шеве и Ашкелоне (по 10 мм).

В течение всей субботы прогнозируют дождь с градом. В связи со снижением температуры на горе Хермон ожидается снегопад.
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