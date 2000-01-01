17.02 12:45 MIGnews.com

В Израиль вернулась зима - дождливая и холодная

שוטרי תחנת ערד ומתנדבי יחידת חילוץ עין גדי סייעו הבוקר לעשרות תיירים לעזוב בבטחה אוטובוס שנתקע בשיטפון בנחל צאלים. לפני זמן קצר נפתח לתנועה כביש 31, שקטעים ממנו נחסמו בשעות האחרונות בשל הידרדרות אבנים pic.twitter.com/aseR644XYB — משטרת ישראל (@IL_police) 17 февраля 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вечером в пятницу на Израиль обрушились сильные ливни, сопровождавшиеся грозами и градом. Аналогичная погода встретила жителей страны и утром следующего дня.В связи с разбушевавшейся стихией, сотрудники спасательной службы Эйн-Геди совместно с полицией Арада были вынуждены прийти на помощь группе из полусотни украинских туристов, которые около 5.30 утра застряли в Нахаль Цеелим, где поднялся уровень воды. Обошлось без пострадавших.Из-за погоды шоссе 90 было временно перекрыто от Мертвого моря до района Нахаль Давид в обоих направлениях.Из-за схода камней было временно ограничено движение на участке шоссе 31 между Арадом и Мертвым морем. После того, как дорогу расчистили, движение возобновилось.К 9 часам утра в Тель-Авиве выпало около 26 мм осадков и 22 мм – в Хайфе. Обильные дожди прошли также в куббицах Эйлон (28 мм) и Негба (24 мм), Эйн-Афеке (23 мм) и Цфате (20 мм). Несколько меньше осадков выпало в Самахе (14 мм), Беэр-Шеве и Ашкелоне (по 10 мм).В течение всей субботы прогнозируют дождь с градом. В связи со снижением температуры на горе Хермон ожидается снегопад.