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Польша экстрадировала в США израильтянина-наркокурьера | Фото: Thinkstock17.02 07:55   MIGnews.com

Польша экстрадировала в США израильтянина-наркокурьера

Польша экстрадировала в США израильского гражданина Джаляля Альтарабина, которого обвинили в международном наркообороте и отмывании денег. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

16 февраля исполняющий обязанности прокурора штата Массачусетс Уильям Вайнреб сообщил, Альтарабин вступил в преступный сговор с целью транспортировки кокаина общей суммой в 2,5 млн. долларов из Колумбии в Израиль транзитом через Бостон. Каким именно образом он оказался в Польше, AP не пишет.

После того, как он предстал перед судом в четверг, наркокурьер был задержан. Американский суд обвиняет Джаляля Альтарабина в одном пункте вступления в сговор с целью распространения более 5 килограммов кокаина, а также шести пунктах участия в международных схемах отмывания денег.

Как передает Boston Globe, адвокат израильтянина отказался комментировать судебный процесс.

Известно, что по данному делу проходит также и некий иорданец, чье имя не известно, однако в прессе сказано, что он все еще остается на свободе.
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