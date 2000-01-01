17.02 07:37 MIGnews.com

Израиль: дожди прошли, холода усиливаются

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После недели дождей израильские метеорологи предсказывают, что солнце наконец выйдет из-за туч. Вместе с этим, погода продолжит оставаться необычайно холодной, и температура воздуха еще более снизится.В Нагарии сегодня будет 10 градусов, в Цфате - 6, в Хайфе -12, в Тель-Авиве - 13, в Иерусалиме - 7, в Беэр-Шеве - 11, в Эйлате - 17.Ночью ожидаются заморозки и обледенение на дорогах в горах. В субботу температура воздуха поднимется, но по-прежнему будет холодно. Потепление ожидается в понедельник, а во вторник могут возобновиться дожди. После этого снова потеплеет, и дожди прекратятся.