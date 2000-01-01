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YouTube17.02 20:35   MIGnews.com

США: 2-летнего ребенка застрелили во время трансляции онлайн

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, был убит 2-летний ребенок во время трансляции видео в Facebook. Левонтай Уайт, его тетя и ее бойфренд ехали на автомобиле, когда вдруг неизвестные открыли огонь по машине.

Об этом пишет издание The Independent.

Ужасную трагедию записала на видео 20-летняя тетя ребенка Брианна Девонте. На кадрах видно, как девушка сидит на переднем сиденье и поет песню, и через какое-то мгновение раздаются выстрелы.

Брианне удалось выбежать из машины и позвать на помощь, но к сожалению, 2 – летний ребенок и парень Брианны были убиты выстрелами в голову.

На записи слышно, как девушка кричит: "Они убили его". Позвоните 911. У меня пуля в животе. Пожалуйста. Я не могу дышать. Боже мой, пожалуйста. Я не могу идти".

В итоге кто-то из соседей вызвал полицию. Раненая девушка была доставлена в больницу. В клинике выяснилось, что Брианна находится на четвертом месяце беременности. По мнению врачей, угрозы для ее жизни, как для жизни ее нерожденного ребенка, нет.


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