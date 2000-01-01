ВВС РФ нанесли удар по объектам ISIS в Ракке

Министерство обороны РФ сообщило, что Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам террористической группировке "Исламское Государство" в сирийской Ракке. Отмечается, что авиаур был нанесен в пятницу, 17 февраля.
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили перелет с территории РФ над Ираном и Ираком и нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии.
В результате авианалета были уничтожены базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов террористов, говорится в сообщении министерства.