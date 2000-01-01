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17.02 18:45   MIGnews.com

Сотни беженцев протаранили забор, чтобы поспасть в Испанию

Около 700 беженцев протаранили 6-метровый забор безопасности, отделяющий Марокко от испанского полуанклава Сеута (север Африки). К

Региональное правительство Суеты сообщило, что незаконно пробраться на территорию Испании удалось приблизительно 500 беженцам. В результате инцидента двое мигрантов госпитализировали с травмами. Также ранения получили и 11 сотрудников полиции, пишет BBC News.

После того, как мигрантам удалось попасть на территорию, они выкрикивали "Свобода". Забор между Марокко и Сеутой регулярно становится объектом атак нелегалов, так как лишь этот маршрут имеет сухопутные границы, через который можно попасть в страны ЕС из Африки.
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