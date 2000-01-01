18.02 06:05 MIGnews.com

Назван предположительный убийца брата Ким Чен Ына

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Южнокорейское издание The Korea Times опубликовало обстоятельства убийства Ким Чон Нама – сводного брата правителя КНДР Ким Чен Ына.Якобы, когда Ким Чон Нам находился у стойки регистрации в аэропорту Куала-Лампура, на несколько мгновений его окружили шесть человек, и одна из женщин отравила его быстродействующим ядом. Предполагается, что она сделала это, прижав к лицу Ким Чон Нама отравленный платок. Каким именно ядом он был отравлен, не уточняется.Мужчину забрали в больницу из аэропорта, когда он попросил помощи из-за сильной головной боли. По пути в госпиталь он испытывал острую боль и впоследствии скончался.Предположительно "заказчиком" убийства Ким Чон Нама является его сводный брат, который пошел на это из-за наследства, оставленного их отцом – Ким Чен Иром. Когда мужчина ответил отказом на требование Ким Чен Ына вернуться в Северную Корею, тот решил устранить его физически.