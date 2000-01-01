17.02 14:07 MIGnews.com
Казахстан: солдат накрыло лавиной во время учений
Во время учений в ущелье Коксай на юге Казахстана солдат накрыла лавина. По последним данным, погибшими найдены 7 солдат.
Как сообщили в пятницу в пресс-службе минобороны Казахстана, во время занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проводившихся в ущелье Коксай, внезапно сошла снежная лавина.
Отмечается, что в поисках принимают участие сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
"На данный момент при проведении поисково-спасательных работ обнаружено 7 трупов и спасено 10 человек", – сказал представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
Как известно, в воинской части 91678 действует единственная не только в Казахстане, но и во всем СНГ конная горно-егерская рота специального назначения.
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