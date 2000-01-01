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Израильский гангстер подкладывал бомбы знаменитостям 17.02 14:00   MIGnews.com

Израильский гангстер подкладывал бомбы знаменитостям

Разрешена к публикации информация об аресте известного израильского гангстера Авнера Харари по обвинению в покушении на жизнь нескольких знаменитостей.

Харари и еще один бандит были взяты с поличным утром 17 февраля в тот момент, когда подкладывали бомбу, размером с кирпич, под машину известного футболиста Коби Муса в Рамат Ха-Шарон.

19 декабря та же банда взорвала бомбу у дома бизнесмена Меира Шамира в Тель-Авиве.

10 января они же взорвали бомбу под машиной певицы Марголит Цанани. Бомба взорвалась на парковке рядом с рестораном, в котором обедала певица.

Банда, возможно, действовала по заказу других криминальных кланов. Сам Харари совсем недавно освободился из заключения.
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