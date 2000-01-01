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Глава Samsung арестован | Фото: YouTube17.02 13:58   MIGnews.com

Глава Samsung арестован

Полиция Южной Кореи арестовала одного из богатейших бизнесменов страны, вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена. Его подозревают в причастности к коррупционному скандалу, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе.

После того, как руководивший компанией его отец Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Чжэ Ен фактически является новым руководителем технологической корпорации.

Как отмечается "Би-би-си", в прошлом месяце, несмотря на 22-часовый допрос, южнокорейский суд отклонил запрос на арест топ-менеджера Samsung, но после того, как следствие обнаружило новые улики виновности Ли Чжэ Ена, решение судьи изменилось.

"В свете новых улик и нового обвинения постановлено, что арест - необходимая мера пресечения", - сообщает пресс-служба суда в Сеуле.

В Samsung обещают сделаем все, что в их силах, чтобы на будущих судебных заседаниях "удалось добиться справедливости".

Прокуратура вменяет Ли перечисление 41 млрд вон (36 млн долларов) в один из фондов подруги экс-президента Чхве Сун Силь. В обмен она обещала, что правительство закроет глаза на передачу руководящего поста в корпорации фактически по наследству. Расценивать ли это как взятку следствие пока окончательно не решило.
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