17.02 12:34 MIGnews.com

Йокнеам аммиака на севере. Перекрыто шоссе 75

Fire Crews doing their important lifesaving work to deal wit the ammonia spill on route 75. UH EMS crews treated drivers & are standing by. pic.twitter.com/D9wK2FYyHH — United Hatzalah (@UnitedHatzalah) 17 февраля 2017 г.

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Полиция перекрыла одну из основных транспортных артерий севера Израиля – шоссе 75. Из-за опрокинувшейся цистерны с аммиаком, движение перекрыто между перекрестками Амаким и Йокнеам.В правоохранительных органах утверждают, что жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.На фотографиях, опубликованных с места разлива аммиака, опубликованы машины полиции и пожарной службы.Напомним, что это произошло на фоне правового спора вокруг судебного распоряжения осушить хранилище 16 тысяч тонн аммиака в Хайфе, который в случае разрушения может убить около 16 тысяч израильтян.