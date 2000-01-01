17.02 12:34 MIGnews.com
Йокнеам аммиака на севере. Перекрыто шоссе 75
Полиция перекрыла одну из основных транспортных артерий севера Израиля – шоссе 75. Из-за опрокинувшейся цистерны с аммиаком, движение перекрыто между перекрестками Амаким и Йокнеам.
В правоохранительных органах утверждают, что жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.
На фотографиях, опубликованных с места разлива аммиака, опубликованы машины полиции и пожарной службы.
Напомним, что это произошло на фоне правового спора вокруг судебного распоряжения осушить хранилище 16 тысяч тонн аммиака в Хайфе, который в случае разрушения может убить около 16 тысяч израильтян.
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