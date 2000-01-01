17.02 18:24 MIGnews.com

США: россиянка транслировала изнасилование подруги онлайн

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19-летней россиянке Марине Лониной, проживающей в штате Огайо в США, грозило наказание в виде 40 лет лишения свободы, однако девушка в итоге была приговорена лишь к 9 месяцам тюрьмы за трансляцию изнасилования своей несовершеннолетней подруги в Periscope, пишет Сosmo.Насильником оказался знакомый россиянки – 29-летний Реймонд Бойд Гейтс. 17-летняя подруга при этом звала ее на помощь. Полицию в итоге вызвал один из приятелей Марины, который увидел ужасающие кадры в ее Periscope.Позже выяснилось, что Марина с подругой по школе пришли в гости к мужчине, и компания устроила вечеринку. В связи с этим адвокат подозреваемой Сэм Шамански заявил, что Марина могла быть такой же жертвой, как и ее подруга, ведь мужчина специально напоил их алкоголем. По мнению юриста, его подзащитная стала вести трансляцию изнасилования с целью привлечения внимания к преступлению, которое сама не могла предотвратить.При этом адвокат также сообщил, что у Лониной, "в принципе была привычка транслировать события своей жизни в Periscope".Прокурор с версией адвоката был отчасти согласен, но после просмотра того самого ролика сделал вывод, что Марина никак не вмешивалась в происходящее, а "хихикала и смеялась" во время съемки видео. Лонина даже не пыталась позвонить в службу спасения "911" или позвать кого-либо на помощь.В итоге расследования суд штата Огайо в США определил девушке мягкое наказание – всего 9 месяцев тюрьмы, а самого насильника приговорили к 9 годам тюремного заключения.