18.02 00:45 MIGnews.com

Бразилия впервые в истории разрешила импорт кофе робуста

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Правительство Бразилии впервые в истории страны одобрило импортные закупки крепкого кофе вида робуста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора департамента кофе министерства сельского хозяйства южноамериканской страны Силвио Фарнеси.В частности, уже в ближайшее время могут начаться поставки этого вида кофе из Вьетнама, однако ограниченными партиями. Разрешение на закупки кофе за рубежом дала внешнеторговая палата Бразилии (CAMEX).К партиям импортного кофе будет применена пошлина в размере 2% от стоимости. Выделенная квота предполагает, что до конца мая в страну могут быть поставлены до 1 миллиона мешков кофе по 60 килограммов каждый, но не более 250 тысяч мешков в месяц."Решение на уровне CAMEX уже принято, дело лишь за официальной публикацией решения", – сказал Фарнеси.Бразилия является крупнейшим экспортером и производителем кофе в мире. В 2016 году она собрала рекордный урожай кофе вида арабика, однако урожай робусты в прошлом году упал до уровня 2004 года из-за сильной засухи в штате Эспириту-Санту,где и выращивают этот вид напитка.