На месте падения самолета МАУ иранцы собирали вещи погибших
В Иране завершена работа экспертов научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), которые занимались расследованием катастрофы украинского Боинга, об этом сообщил директор Института Александр Рувин, который возглавлял комиссию.
Как рассказал Рувин, в поисках причины падения самолета им помогли уцелевшие личные вещи пассажиров, а также найденные элементы борта.
"На месте сборки обломков (самолета. - Ред.) нами было найдено несколько планшетов, остатков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-либо другого фактора. Потом уже во время осмотра каждой детали самолета нами были определены и выявлены места, где непосредственно попадал элемент поражения какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло, каким образом", - отметил Рувин.
По словам директора Института, 10 января специалистами были обнаружены места, пораженные элементами ракеты, после чего и пришли к соответствующему выводу, передает ЦЕНЗОР.нет.
"Представители иранской власти увидели, приехало очень много машин с представителями, они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. Договорились, что приедем завтра утром, в 9 часов. Пустили нас только после 11 часов - их представителей никаких уже не было, было уже официально заявлено, что самолет сбила ракета из комплекса ТОР-М1 иранских ВВС", - добавил Рувин.
Рувин также отметил, что место крушения не охранялось как положено.
"На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа... иранцев, которые собирали вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал",- рассказал он.