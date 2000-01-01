В детсаду Тель-Авива умер младенец

Семимесячная девочка скончалась в детском саду для детей, чьи родители попросили в Израиле убежища.
Инцидент произошел утром четверга, 16 января, в южном Тель-Авиве, сообщает интернет-издание Haaretz.
Официально причина смерти не установлена, однако по предварительным данным младенец задохнулся. Полиция уже начала расследование, но пока не видит оснований предъявлять кому-либо обвинения в преступной халатности.
В свою очередь по словам воспитателей, ухаживающих за детьми, ребенка накормили и уложили спать, после чего младенец начал сильно кашлять во сне, следом за которым начался приступ удушья. Воспитательница обратилась вызвала скорую, которая отвезла ребенка в медицинский центр Вольфсон в Холоне, где медики вынуждены были констатировать смерть девочки.