17.01 10:18 MIGnews.com

В детсаду Тель-Авива умер младенец

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Семимесячная девочка скончалась в детском саду для детей, чьи родители попросили в Израиле убежища.Инцидент произошел утром четверга, 16 января, в южном Тель-Авиве, сообщает интернет-издание Haaretz.Официально причина смерти не установлена, однако по предварительным данным младенец задохнулся. Полиция уже начала расследование, но пока не видит оснований предъявлять кому-либо обвинения в преступной халатности.В свою очередь по словам воспитателей, ухаживающих за детьми, ребенка накормили и уложили спать, после чего младенец начал сильно кашлять во сне, следом за которым начался приступ удушья. Воспитательница обратилась вызвала скорую, которая отвезла ребенка в медицинский центр Вольфсон в Холоне, где медики вынуждены были констатировать смерть девочки.