СМИ: Штаты частично виновны в крушении украинского Boeing
Соединенные Штаты Америки могут нести частичную ответственность за уничтожение средствами противовоздушной обороны Ирана пассажирского авиалайнера "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном.
Так, причиной ошибочного пуска ракет по украинскому лайнеру могло стать применение против иранской армии средств радиоэлектронной борьбы, которые якобы глушили радары иранских ПВО, а также создавали проблемы со связью.
В результате применения систем РЭБ неизвестного происхождения, считают эксперты, ПВО было переведено на ручное управление. Оператор вынужден был оценивать ситуацию очень быстро, ведь в случае воздушной атаки у него остается от нескольких секунд до минуты на пуск ракет.
Мало того, у системы ПВО "Тор М-1", которой и был сбит украинский борт, имеет серьезную уязвимость – управление над ней можно относительно легко перехватить и, как следствие, получить над ней контроль. Этот факт также стыкуется с тем, что ВМС и ВВС США недавно сообщали о разработке технологии, позволяющей обманывать радары противника ложными целями.
Эта технология может быть использована для изменения или даже маскирования транспондера на гражданском авиалайнере, чтобы посылать ложную информацию о его принадлежности и маршруте. Еще одним свидетельством неслучайности авиакатастрофы может быть тот факт, что в сети буквально через сутки после аварии появились видеозаписи, на которые попал момент попадания ракеты в украинский борт.
По мнению Джиральди, вероятность того, что кто-то ранним утром оказался в одном из беднейших районов Тегерана с маловысотной застройкой, да еще и чисто случайно начал снимать ночное небо именно в тот момент, когда ракета поразила самолет – ничтожно мала, что может свидетельствовать о спланированной и заранее подготовленной провокации.