17.01 16:36 MIGnews.com

Иран вскоре передаст Украине "черные ящики" с самолета МАУ

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По словам главы Украинского МИД Вадима Пристайко, Иран вскоре передаст Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ."Я говорил с иранским главой МИД. Он заверил, что сейчас, поскольку ответственность за расследование лежит в первую очередь на власти Ирана согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская (и мы тоже присоединяемся к ней), получает доступ к "черных ящиков" на месте. После этого Тегеран передает их Украине", – заявил Пристайко.Пристайко заявил, что такие действия соответствуют международным нормам."Однако Украина все равно будет требовать отдать "черные ящики" сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", – подытожил министр.