Иран вскоре передаст Украине "черные ящики" с самолета МАУ
По словам главы Украинского МИД Вадима Пристайко, Иран вскоре передаст Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ.
"Я говорил с иранским главой МИД. Он заверил, что сейчас, поскольку ответственность за расследование лежит в первую очередь на власти Ирана согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская (и мы тоже присоединяемся к ней), получает доступ к "черных ящиков" на месте. После этого Тегеран передает их Украине", – заявил Пристайко.
Пристайко заявил, что такие действия соответствуют международным нормам.
"Однако Украина все равно будет требовать отдать "черные ящики" сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", – подытожил министр.