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Иран вскоре передаст Украине `черные ящики` с самолета МАУ 17.01 16:36   MIGnews.com

Иран вскоре передаст Украине "черные ящики" с самолета МАУ

По словам главы Украинского МИД Вадима Пристайко, Иран вскоре передаст Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ.

"Я говорил с иранским главой МИД. Он заверил, что сейчас, поскольку ответственность за расследование лежит в первую очередь на власти Ирана согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская (и мы тоже присоединяемся к ней), получает доступ к "черных ящиков" на месте. После этого Тегеран передает их Украине", – заявил Пристайко.

Пристайко заявил, что такие действия соответствуют международным нормам.

"Однако Украина все равно будет требовать отдать "черные ящики" сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", – подытожил министр.


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