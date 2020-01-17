17.01 15:54 MIGnews.com

В Чикаго обстреляли барбершоп

UPDATE - 3 juvenile victims ages 11 to 17 & 2 adults in their 30s & 40s were injured (serious to critical) in this tragic act of gun violence. We hv good surveillance video & Strategic Decision Support Center was able to get leads on gunmen direction of flight. Case continues. pic.twitter.com/SQB0lB4Tp2 — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) January 17, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В американском городе Чикаго произошла стрельба в барбершоп и, во время которой пострадали 5 человек, из которых 3 - несовершеннолетние лица."Во время этого трагического насильственного инцидента 3 несовершеннолетние лица в возрасте от 11 до 17 лет и 2 взрослых человека 30-40 лет были серьезно ранены . Камеры видеонаблюдения позволили установить направление бегства стрелков. Расследование продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Чикаго в Twitter.Отмечается, что двое нападавших зашли в барбершоп, оглянулись и вышли, после чего выстрелили в посетителей парикмахерской через уличную витрину.Как известно, все пострадавшие госпитализированы.