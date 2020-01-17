Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В Чикаго обстреляли барбершоп 17.01 15:54   MIGnews.com

В Чикаго обстреляли барбершоп

В американском городе Чикаго произошла стрельба в барбершоп и, во время которой пострадали 5 человек, из которых 3 - несовершеннолетние лица.

"Во время этого трагического насильственного инцидента 3 несовершеннолетние лица в возрасте от 11 до 17 лет и 2 взрослых человека 30-40 лет были серьезно ранены . Камеры видеонаблюдения позволили установить направление бегства стрелков. Расследование продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Чикаго в Twitter.

Отмечается, что двое нападавших зашли в барбершоп, оглянулись и вышли, после чего выстрелили в посетителей парикмахерской через уличную витрину.

Как известно, все пострадавшие госпитализированы.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:36
Иран вскоре передаст Украине "черные ящики" с самолета МАУ
16:15
В МИД РФ оценили значимость берлинской конференции по Ливии
15:33
Нарышкин обсудил в Швейцарии борьбу с терроризмом
15:12
Huawei придумала, как заработать на смартфонах побольше
14:51
От наступления на Идлиб бежали 350 тыс. сирийцев
14:30
Армия Асада начала наступление на северо-западе Сирии
14:09
Медики перечислили самые опасные для мозга напитки
13:48
ХАМАС отреагировал на атаку ЦАХАЛа
13:27
ХАМАС воюет в Омане с ПА за "представителей палестинцев"
13:06
Пятеро финнов пытались пробраться в Газу и были арестованы
12:45
СМИ: Путин может помиловать Нааму Иссахар
12:24
Диетологи рассказали, как защитить ребенка от болезней
11:21
На месте падения самолета МАУ иранцы собирали вещи погибших
11:00
Американский рэпер построит целый город в Африке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus