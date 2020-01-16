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От наступления на Идлиб бежали 350 тыс. сирийцев 17.01 14:51   MIGnews.com

От наступления на Идлиб бежали 350 тыс. сирийцев

Около 350 000 сирийцев, в основном женщины и дети, с начала декабря вынужденно бежали от возобновленного поддерживаемого Россией наступления в провинции Идлиб, удерживfемой оппозицией. Люди ищут убежища в приграничных районах вблизи Турции, заявили в ООН.

"Эта последняя волна перемещения сочетается с уже страшной гуманитарной ситуацией на местах в Идлибе", - заявил Дэвид Свонсон, региональний представитель ООН по Сирии.

Идлиб - последний крупный регион, который до сих пор находится в руках повстанцев и джихадистов, противостоящих президенту Башару Асаду, пишет MiddleEastMonitor.

С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла.

Целью наступления является восстановление контроля над главной магистралью, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо.


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