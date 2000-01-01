17.01 13:06 MIGnews.com

Пятеро финнов пытались пробраться в Газу и были арестованы

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Полиция Израиля задержала пятерых граждан Финляндии, в числе которых была депутат Анна Контула, при попытку пересечь забор безопасности, ограждающий сектор Газа.Инцидент произошел утром четверга, 17 января, сообщает интернет-издание Haaretz.Помимо депутата были задержаны еще четверо "активистов", мотивировавших попытку преодолеть забор – протестом против "гуманитарного кризиса" в анклаве."Мы ожидаем, что те, кто посещает Израиль, и особенно государственные служащие, будут уважать законы Израиля", - в свою очередь заявили в министерстве иностранных дел Израиля.Между тем, посольство Финляндии в Израиле отказалось комментировать инцидент, заявив, что Контула действовала как "частное лицо".