17.01 09:22 MIGnews.com

Смерть солдата на Голанах: "очень необычный инцидент"

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Командование ЦАХАЛа назначило комиссию по расследованию инцидента на Голанских высотах, в результате которого погиб капрал бригады Голани Вячеслав Гаргай.Военный источник сообщил порталу nrg, что речь идет “об очень необычном инциденте”.Гаргай был занят на рутинном обслуживании бронетранспортера Намер. Он закончил процедуру обслуживания боевой машины и закрывал цепь, которая движет бронетранспортером. В этот момент сорвался один из кабелей и нанес солдату тяжелейшее ранение в лицо. Солдата доставили в критическом состоянии в госпиталь Рамбам в Хайфе. Там он скончался.Военный источник сообщил, что произошло нечто из ряда вон выходящее, то, что не должно было произойти в ходе работ по обслуживанию.Расследование обстоятельств инцидента проводит комиссия, назначенная командующим северным округом генералом Авивом Кохави. Во главе комиссии - полковник Фини Йосеф. В следствии также принимает участие военная полиция.