Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






В Ливане разбился израильский беспилотник 17.01 07:32   MIGnews.com

В Ливане разбился израильский беспилотник

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что вечером 16 января близ границы с Ливаном разбился разведывательный беспилотник Рохев Шамаим.

Беспилотник упал с ливанской стороны границы и пока неясно, что стало причиной аварии.

В 2014 году беспилотник такой же модели разбился в Газе.

Рохев Шамаим - тактический мини-дрон, собирающий информацию для командования на батальонном уровне. Как правило, используется спецназом и артиллерийскими частями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:14
На Голанах погиб солдат-репатриант
06:25
СМИ: британские корабли сопроводят Адмирала Кузнецова
05:26
В Польше нашли медальон, похожий на кулон Анны Франк
04:15
В Белоруссии начнут выпускать колбасу из бобров
03:50
Ученые испытали первую за 100 лет вакцину от туберкулеза
02:37
Дети Пугачевой и Галкина очаровали зажигательными танцами
01:40
Американка сдала соседа, 4 года насиловавшего свою собаку
00:21
В Чечне задержаны трое боевиков
23:48
Секс-блогер поделилась впечатлениями от интима с роботом
22:22
Пенсионер проснулся в гробу на собственных похоронах
21:25
Солдаты МАГАВ застрелили 17-летнего палестинца в Иудее
21:02
Демократы объявили бойкот инаугурации Трампа
20:40
Пилоты раскрыли тайну о правилах безопасности на борту
19:51
Ортодоксы готовятся к перевыборам из-за скандалов премьера
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus