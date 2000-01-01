17.01 07:32 MIGnews.com

В Ливане разбился израильский беспилотник

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Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что вечером 16 января близ границы с Ливаном разбился разведывательный беспилотник Рохев Шамаим.Беспилотник упал с ливанской стороны границы и пока неясно, что стало причиной аварии.В 2014 году беспилотник такой же модели разбился в Газе.Рохев Шамаим - тактический мини-дрон, собирающий информацию для командования на батальонном уровне. Как правило, используется спецназом и артиллерийскими частями.