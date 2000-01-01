17.01 07:06 MIGnews.com

Арестован террорист, устроивший новогоднюю бойню в Стамбуле

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Турецкие власти арестовали террориста, устроившего кровавую бойню на Новый Год в ночном клубе Reina в Стамбуле.В результате нападения погибли 39 человек.Террорист, узбек Абдульхадир Мущарипов арестован в квартале Эзениярт Стамбула.Вместе с Мушариповым арестованы еще четыре человека - киргиз и три женщины.Одновременно сообщается о том, что полиция совершает рейды против ячеек Исламского Государства в Стамбуле.Предполагается, что после бегства с места преступления Мушарипов скрывался на явочной квартире, где к нему присоединились его жена и дети. Он бежал оттуда вместе со своим четырехлетним сыном. Сын все еще был с ним в момент ареста, сообщают офицеры турецкой полиции.Турецкий канал NTV сообщает, что местонахождение Мушарипова было установлено четыре или пять дней назад. Рейд был задержан с тем, чтобы установить передвижения и контакты террориста.Заместитель премьер-министра Турции Нурман Куртумлус заявил: “Как представляется, атака в Reina не просто террористический акт, но в нее была также вовлечена разведывательная организация. Это была чрезвычайно хорошо организованная и спланированная атака”.