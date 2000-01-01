Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Арестован террорист, устроивший новогоднюю бойню в Стамбуле 17.01 07:06   MIGnews.com

Арестован террорист, устроивший новогоднюю бойню в Стамбуле

Турецкие власти арестовали террориста, устроившего кровавую бойню на Новый Год в ночном клубе Reina в Стамбуле.

В результате нападения погибли 39 человек.

Террорист, узбек Абдульхадир Мущарипов арестован в квартале Эзениярт Стамбула.

Вместе с Мушариповым арестованы еще четыре человека - киргиз и три женщины.

Одновременно сообщается о том, что полиция совершает рейды против ячеек Исламского Государства в Стамбуле.

Предполагается, что после бегства с места преступления Мушарипов скрывался на явочной квартире, где к нему присоединились его жена и дети. Он бежал оттуда вместе со своим четырехлетним сыном. Сын все еще был с ним в момент ареста, сообщают офицеры турецкой полиции.

Турецкий канал NTV сообщает, что местонахождение Мушарипова было установлено четыре или пять дней назад. Рейд был задержан с тем, чтобы установить передвижения и контакты террориста.

Заместитель премьер-министра Турции Нурман Куртумлус заявил: “Как представляется, атака в Reina не просто террористический акт, но в нее была также вовлечена разведывательная организация. Это была чрезвычайно хорошо организованная и спланированная атака”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:32
В Ливане разбился израильский беспилотник
07:14
На Голанах погиб солдат-репатриант
06:25
СМИ: британские корабли сопроводят Адмирала Кузнецова
05:26
В Польше нашли медальон, похожий на кулон Анны Франк
04:15
В Белоруссии начнут выпускать колбасу из бобров
03:50
Ученые испытали первую за 100 лет вакцину от туберкулеза
02:37
Дети Пугачевой и Галкина очаровали зажигательными танцами
01:40
Американка сдала соседа, 4 года насиловавшего свою собаку
00:21
В Чечне задержаны трое боевиков
23:48
Секс-блогер поделилась впечатлениями от интима с роботом
22:22
Пенсионер проснулся в гробу на собственных похоронах
21:25
Солдаты МАГАВ застрелили 17-летнего палестинца в Иудее
21:02
Демократы объявили бойкот инаугурации Трампа
20:40
Пилоты раскрыли тайну о правилах безопасности на борту
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus