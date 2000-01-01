Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Доверенный Арье Дери арестован за шантаж 17.01 19:32   MIGnews.com

Доверенный Арье Дери арестован за шантаж

Как сообщает израильская пресса, полиция взяла под стражу четверых людей по подозрению в шантаже члена ШАСа, который в результате этого ушел в отставку из городского совета Иерусалима в прошлом году.

Среди задержанных – доверенное лицо председателя партии ШАС Арье Дери, а также директор иерусалимской йешивы Йосеф Хаим Клаф, журналист ортодоксального сайта "Бехадрей" Моше Бергман, один неназванный журналист и один неназванный ученик йешивы, пишет "Гаарец".

Согласно рапортам полицейских, во время допроса Клаф признался, что был центральной фигурой того, что он назвал "бандой Дери". В переписке, где Клаф прикинулся женщиной, член горсовета Иерусалима признался, что совершал поступки неприемлемые религиозной общиной – осквернял Шаббат и участвовал в "диком сексе".

Пригрозив обнародованием переписки, шантажисты потребовали у члена совета добровольно сложить полномочия, что он в сентябре и сделал, сославшись на переутомление.

После этого он обратился в полицию, заявив о шантаже со стороны своих однопартийцев за то, что он хотел прекратить муниципальное финансирование нескольких партийных проектов в столице. В качестве доказательства он предоставил полиции аудиозаписи телефонных разговоров с шантажистами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:59
Голая FEMENистка атаковала тестикулы воскового Трампа
18:20
Депутата НДИ увезли на "скорой" и будут оперировать
17:58
"Проповедник террора" шейх Раед Салах вышел на свободу
17:25
Араб сознался, что шел убивать израильских солдат
17:13
Мэй рассказала о будущем Британии и ЕС после Brexit
16:59
Йехуда Глик и Шарен Хаскель посетят инаугурацию Трампа
16:31
Бразилия одобрила назначение Йоси Шелли послом Израиля
16:17
Найденный накануне черный ящик "Боинга" оказался обломком
16:08
Все французы смогут получать по 750 евро в месяц просто так
15:42
СМИ: Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой
15:05
Юноши бросали патроны в костер: один убит, один тяжело ранен
14:54
Франция поддержала мирные переговоры по Сирии в Астане
14:31
ХАМАС назвал Парижскую конференцию "абсурдной"
14:17
Бухрис признал вину
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus