17.01 19:32 MIGnews.com

Доверенный Арье Дери арестован за шантаж

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Как сообщает израильская пресса, полиция взяла под стражу четверых людей по подозрению в шантаже члена ШАСа, который в результате этого ушел в отставку из городского совета Иерусалима в прошлом году.Среди задержанных – доверенное лицо председателя партии ШАС Арье Дери, а также директор иерусалимской йешивы Йосеф Хаим Клаф, журналист ортодоксального сайта "Бехадрей" Моше Бергман, один неназванный журналист и один неназванный ученик йешивы, пишет "Гаарец".Согласно рапортам полицейских, во время допроса Клаф признался, что был центральной фигурой того, что он назвал "бандой Дери". В переписке, где Клаф прикинулся женщиной, член горсовета Иерусалима признался, что совершал поступки неприемлемые религиозной общиной – осквернял Шаббат и участвовал в "диком сексе".Пригрозив обнародованием переписки, шантажисты потребовали у члена совета добровольно сложить полномочия, что он в сентябре и сделал, сославшись на переутомление.После этого он обратился в полицию, заявив о шантаже со стороны своих однопартийцев за то, что он хотел прекратить муниципальное финансирование нескольких партийных проектов в столице. В качестве доказательства он предоставил полиции аудиозаписи телефонных разговоров с шантажистами.