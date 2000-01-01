17.01 18:20 MIGnews.com

Депутата НДИ увезли на "скорой" и будут оперировать

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Друзский депутат Кнессета от партии Авигдора Либермана "Наш дом – Израиль" Хамед Амар был госпитализирован. Сообщается, что израильский парламентарий пострадал в результате падения в отельном номере в Иерусалиме.Как сообщили его пресс-секретари 17 января, Амар находится в стабильном состоянии и содержится в медицинском центре "Хадасса" в Эйн-Кереме. Они отрицают информацию, что депутат якобы получил травму головы, но отметили, что, тем не менее, его необходимо прооперировать.Остальные подробности случившегося остаются неизвестны.