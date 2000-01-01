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фото из соцсети | Фото: Thinkstock17.01 16:17   MIGnews.com

Найденный накануне черный ящик "Боинга" оказался обломком

В правительстве Киргизии назвали ошибочным вчерашнее сообщение об обнаружении первого бортового самописца с разбившегося недалеко от аэропорта "Манас" грузового "Боинга-747-400" турецкой авиакомпании.

"Найденный вчера, 16 января, на месте авиационной катастрофы Боинга-747 "черный ящик" оказался фрагментом самолетной техники, схожим с "черным ящиком", - сообщили во вторник Интерфаксу в пресс-службе правительства Киргизии.

Там уточнили, что "вчерашнее сообщение о находке "черного ящика" на месте крушения "Боинга" оказалось ошибочным, первый бортовой самописец нашелся сегодня". В правительстве добавили, что поисковые работы по обнаружению второго самописца продолжаются.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек - в основном, жители населенного пункта, более 10 человек пострадали. Ранее МВД Киргизии заявило, что причиной крушения стал не теракт.
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