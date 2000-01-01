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фото из соцсети 17.01 22:11   MIGnews.com

На месте крушения под Бишкеком нашли второй самописец

На месте крушения грузового самолета Boeing 747-400, упавшего накануне на дачный поселок рядом с бишкекским аэропортом "Манас", найден второй бортовой самописец, сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

В понедельник был обнаружен первый черный ящик разбившегося самолета.

Расшифровкой и анализом данных с черных ящиков займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Ожидается, что эксперты МАК прибудут в Киргизию около 19:00 по местному времени рейсом из Москвы.

Грузовой Boeing 747-400, принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек – в основном, жители населенного пункта, более 10 человек пострадали. Ранее МВД Киргизии заявило, что причиной крушения стал не теракт.
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