17.01 07:14 MIGnews.com

На Голанах погиб солдат-репатриант

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В ходе рутинной работы на бронетранспортере на расположенной на Голанских высотах военной базе "Эль-Поран" погиб солдат Армии обороны Израиля – 20-летний капрал Вячеслав Гаргай из Ришон ле-Циона. Капрал служил в артиллерийском корпусе бригады "Голани".Как сообщают в ЦАХАЛе, смерть наступила в результате несчастного случая. Точная причина гибели солдата не приводится, версии разнятся. После происшествия его вертолетом доставили до медцентра Рамбам в Хайфе, где и объявили о его смерти.Для расследования трагедии глава Северного командования ЦАХАЛа, полковник Авив Кохави назначил спецкомиссию под руководством бригады "Кармели". Тем же самым уже занимается и военная полиция.Представители Армии обороны Израиля уведомили семью солдата и передали свои соболезнования в связи с его смертью.