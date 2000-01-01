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На Голанах погиб капрал ЦАХАЛа | Фото: Israel Defense Forces/Flickr17.01 07:14   MIGnews.com

На Голанах погиб солдат-репатриант

В ходе рутинной работы на бронетранспортере на расположенной на Голанских высотах военной базе "Эль-Поран" погиб солдат Армии обороны Израиля – 20-летний капрал Вячеслав Гаргай из Ришон ле-Циона. Капрал служил в артиллерийском корпусе бригады "Голани".

Как сообщают в ЦАХАЛе, смерть наступила в результате несчастного случая. Точная причина гибели солдата не приводится, версии разнятся. После происшествия его вертолетом доставили до медцентра Рамбам в Хайфе, где и объявили о его смерти.

Для расследования трагедии глава Северного командования ЦАХАЛа, полковник Авив Кохави назначил спецкомиссию под руководством бригады "Кармели". Тем же самым уже занимается и военная полиция.

Представители Армии обороны Израиля уведомили семью солдата и передали свои соболезнования в связи с его смертью.
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