17.01 13:50 MIGnews.com

"Хизбалла" нашла израильский беспилотник

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Ливанская террористическая группировка "Хизбалла" нашла израильский беспилотник, который разбился на территории Ливана и направила его в безопасное место для осмотра, как заявил источник в "Хизбалле" во вторник, 17 января.Израильские военные заявили, что беспилотник разбился на территории Ливана в понедельник, 16 января, недалеко от границы с Израилем, определив беспилотный летательный аппарат как "тактический Skylark UAV".В 2014 году беспилотник такой же модели разбился в Газе."Хизбалла" вступала в многочисленные конфликты с Израилем на протяжении многих лет. Самый серьезный конфликт за последние годы был в 2012 году, когда боевики "Хизбаллы" убили двух израильских солдат в ответ на смертоносный авиаудар в Сирии.