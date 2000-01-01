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Иракский спецназ отвоевал всю восточную часть Мосула 17.01 13:18   MIGnews.com

Иракский спецназ отвоевал всю восточную часть Мосула

Иракский спецназ установил контроль на удерживаемой ранее боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, территорией в восточной части Мосула во вторник, 17 января, как сообщили военные.

Иракские войска стремятся вернуть под свой контроль районы, оставшиеся под контролем группировки, с восточной стороны реки Тигр.

Боевики были изгнаны из большинства восточных районов в их иракском оплоте в ходе 3-месячной кампании при поддержке США кампании. Иракские войска захватили обширные районы вдоль реки, которая делит пополам Мосул с севера на юг.

Захват всего восточного берега, который военные чиновники называют неизбежным, позволит армии, спецназу и элитным подразделениям полиции начать наступление на запад города, по-прежнему удерживаемый полностью боевиками ISIS.

Военное сообщили в своем заявлении, что силы Иракской контртеррористической службы продвигаются в Восточной Ниневии и Сук аль-Ранам.
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