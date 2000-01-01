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17.01 01:40   MIGnews.com

Американка сдала соседа, 4 года насиловавшего свою собаку

Американца Брэдли Хаббарда обвиняют в сексе с его домашним животным. 23-летний мужчина имел регулярные половые контакты со своей собакой Крохой с момента ее покупки, передает ТСН со ссылкой на Mirror.

Хаббарда арестовали в его доме в городе Пенсакола в штате Флорида. Отмечается, что на мужчину пожаловалась его соседка, которая призналась, что не сразу подняла тревогу из-за своих предположений, ведь не хотела, чтобы мужчину арестовали. Однако, впоследствии, она поняла, что ситуация "настолько плоха", что стало страшно за безопасность собаки породы питбуль.

Последней каплей было 28 декабря, когда Хаббард взял свою собаку с собой в спальню и заперся там. По словам соседки, она слышала, как оттуда доносились шум кровати и стоны владельца животного. Согласно сообщению, мужчину арестовали.

По словам соседки, мужчина имел половые сношения с собакой в течение 4 лет, а в один из таких моментов она его даже застала. Ветеринар подтвердил слова женщины о насилии над животным.
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