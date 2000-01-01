Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






скриншот с видео YouTube 18.01 03:42   MIGnews.com

В Чехии на матче по флорболу рухнула крыша спортивной арены

В городе Ческа-Тршебова в Чехии матч по флорболу закончился, не успев начаться.

Игру прервало внезапно произошедшее серьезное чрезвычайное происшествие. В самом начале матча произошел обвал крыши спортивной арены, пишет Polit.info.

Происшествие случилось на первой минуте турнира. Крыша здания оседала медленно, поэтому все, кто находился в помещении, успели благополучно избежать травм.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:21
Ученые рассказали, как предотвратить диабет
02:31
Пробиотики не оказывают действия на организм человека
01:20
В России запретили импорт оборонной продукции
00:14
Ученые: Пожилым людям вредны диеты
23:01
Семья сфотографировала призрака в своем дворе
22:11
На месте крушения под Бишкеком нашли второй самописец
21:59
Советник Дональда Трампа посетит поселения в марте
20:53
Морган Фримен рассказал, как его прогоняли в Иерусалиме
20:17
Попытка теракта в Тулькарем. Террорист убит
20:00
Суд Германии не запретил партию ультраправых маргиналов
19:32
Доверенный Арье Дери арестован за шантаж
18:59
Голая FEMENистка атаковала тестикулы воскового Трампа
18:20
Депутата НДИ увезли на "скорой" и будут оперировать
17:58
"Проповедник террора" шейх Раед Салах вышел на свободу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus