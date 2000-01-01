18.01 03:42 MIGnews.com
В Чехии на матче по флорболу рухнула крыша спортивной арены
В городе Ческа-Тршебова в Чехии матч по флорболу закончился, не успев начаться.
Игру прервало внезапно произошедшее серьезное чрезвычайное происшествие. В самом начале матча произошел обвал крыши спортивной арены, пишет Polit.info
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Происшествие случилось на первой минуте турнира. Крыша здания оседала медленно, поэтому все, кто находился в помещении, успели благополучно избежать травм.
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