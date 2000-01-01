Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






17.01 11:35   MIGnews.com

Поиск самолета Malaysia Airlines MH370 не увенчался успехом

Глубоководный поиск пропавшего самолета Malaysia Airlines MH370 закончился без каких-либо положительных результатов, как стало известно во вторник, 17 января.

Напомним, что авиалайнер, на борту которого находились 239 человек (227 пассажиров и 12 членов экипажа) исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года, не подав никаких сигналов о неполадках на борту. В поисках исчезнувшего самолета принимают участие три страны: Австралия, Китай и Малайзия.

"Несмотря на все усилия, используя наилучшие научные данные ... в ходе поиска не удалось обнаружить самолет", - сообщили малайзийские, австралийские и китайские власти в заявлении.

Последний корабль покинул зону подводных поисков, которая составляла порядка 120 тысяч квадратных километров в Индийском океане. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция пока не смогла установить место крушения лайнера.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:10
Число жертв крушения Boeing под Бишкеком выросло до 38
11:58
Ципи Ливни: "Нетаниягу не должен больше быть премьером"
11:20
Несмотря ни на что: цены на недвижимость продолжают расти
11:06
Гатаса подозревают в мошенничестве и подделке
10:55
Лапид: Расследования в отношении Нетаниягу захватили страну
10:52
Исполнитель новогоднего теракта в Стамбуле признал вину
10:47
Астана готова к переговорам по Сирии
10:31
Ле Пен признает Крым российским в случае победы на выборах
10:20
Британия и Балканы блокировали принятие Парижской декларации
10:05
"Мандельблитт прикрывает главу правительства"
09:49
Банковский счет Сарит Хадад арестован
09:29
Допрос президента Южной Кореи пройдет в начале февраля
09:22
Смерть солдата на Голанах: "очень необычный инцидент"
09:19
CNN вспомнил резкие высказывания Трампа о России до выборов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus