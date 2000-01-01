17.01 11:35 MIGnews.com

Поиск самолета Malaysia Airlines MH370 не увенчался успехом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глубоководный поиск пропавшего самолета Malaysia Airlines MH370 закончился без каких-либо положительных результатов, как стало известно во вторник, 17 января.Напомним, что авиалайнер, на борту которого находились 239 человек (227 пассажиров и 12 членов экипажа) исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года, не подав никаких сигналов о неполадках на борту. В поисках исчезнувшего самолета принимают участие три страны: Австралия, Китай и Малайзия."Несмотря на все усилия, используя наилучшие научные данные ... в ходе поиска не удалось обнаружить самолет", - сообщили малайзийские, австралийские и китайские власти в заявлении.Последний корабль покинул зону подводных поисков, которая составляла порядка 120 тысяч квадратных километров в Индийском океане. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция пока не смогла установить место крушения лайнера.