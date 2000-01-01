Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






скриншот с видео YouTube 17.01 12:10   MIGnews.com

Число жертв крушения Boeing под Бишкеком выросло до 38

По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового Boeing турецкой авиакомпании под Бишкеком, сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.

Там уточнили, что во вторник было найдено тело 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета.

До обнаружения тела четвертого члена экипажа в списках погибших, составленных сотрудниками Республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз, числились 37 человек, включая трех членов экипажа самолета турецкой авиакомпании. Среди погибших 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также одна девочка, которой было 4 месяца. Все опознанные тела граждан Киргизии родственники уже забрали для захоронения.

Как отметили в Минздраве, в списках пострадавших 16 человек, 13 человек госпитализированы, трое получают амбулаторное лечение.
Сейчас на месте происшествия продолжаются поисковые работы. После проведения фото- и видеосъемки планируется поднятие сохранившихся крупных частей лайнера. Накануне был найден еще один бортовой самописец.

Напомним, 16 января возле аэропорта "Манас" в пригороде Бишкека на жилой поселок рухнул заходивший на посадку грузовой Boeing 747 400турецкой компании Avia Cargo Turkish. Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:58
Ципи Ливни: "Нетаниягу не должен больше быть премьером"
11:35
Поиск самолета Malaysia Airlines MH370 не увенчался успехом
11:20
Несмотря ни на что: цены на недвижимость продолжают расти
11:06
Гатаса подозревают в мошенничестве и подделке
10:55
Лапид: Расследования в отношении Нетаниягу захватили страну
10:52
Исполнитель новогоднего теракта в Стамбуле признал вину
10:47
Астана готова к переговорам по Сирии
10:31
Ле Пен признает Крым российским в случае победы на выборах
10:20
Британия и Балканы блокировали принятие Парижской декларации
10:05
"Мандельблитт прикрывает главу правительства"
09:49
Банковский счет Сарит Хадад арестован
09:29
Допрос президента Южной Кореи пройдет в начале февраля
09:22
Смерть солдата на Голанах: "очень необычный инцидент"
09:19
CNN вспомнил резкие высказывания Трампа о России до выборов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus