17.01 12:10 MIGnews.com

Число жертв крушения Boeing под Бишкеком выросло до 38

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По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового Boeing турецкой авиакомпании под Бишкеком, сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.Там уточнили, что во вторник было найдено тело 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета.До обнаружения тела четвертого члена экипажа в списках погибших, составленных сотрудниками Республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз, числились 37 человек, включая трех членов экипажа самолета турецкой авиакомпании. Среди погибших 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также одна девочка, которой было 4 месяца. Все опознанные тела граждан Киргизии родственники уже забрали для захоронения.Как отметили в Минздраве, в списках пострадавших 16 человек, 13 человек госпитализированы, трое получают амбулаторное лечение.Сейчас на месте происшествия продолжаются поисковые работы. После проведения фото- и видеосъемки планируется поднятие сохранившихся крупных частей лайнера. Накануне был найден еще один бортовой самописец.Напомним, 16 января возле аэропорта "Манас" в пригороде Бишкека на жилой поселок рухнул заходивший на посадку грузовой Boeing 747 400турецкой компании Avia Cargo Turkish. Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.