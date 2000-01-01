17.01 10:52 MIGnews.com

Исполнитель новогоднего теракта в Стамбуле признал вину

PHOTO: First image of the Reina attacker after capture. Named as Abdulgadir Masharipov, now being transferred to Istanbul HQ - @DailySabah pic.twitter.com/w7dkHO3YD6 — Conflict News (@Conflicts) 16 січня 2017 р.

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Задержанный по обвинению в нападении на ночной клуб Reina в Новый год Абдулкадир Машарипов признал вину. Об этом как сообщает CNN Turk, заявил губернатор Стамбула Кадир Топбаш.По словам губернатора, на то, что именно Машарипов совершил нападение, указали и его отпечатки пальцев, взятые после задержания.Также губернатор добавил, что 33-летний узбек Машарипов говорит на четырех языках и проходил тренировки в Афганистане.Вместе с главным подозреваемым были задержаны четверо граждан Ирака – один мужчина и три женщины. В квартире, где жил Машарипов обнаружены 197 тыс. долларов. После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 50 человек, в том числе выходцы из Египта, Киргизии, Сомали и Сенегала.Ранее сообщалось, что Машарипов был задержан в ходе масштабной полицейской операции в квартире в стамбульском квартале Эсенъюрт, где он скрывался вместе с четырехлетним сыном.Отмечалось, что Машарипов был хорошо подготовленным киллером, который ранее воевал в Сирии на стороне террористической организации "Исламское Государство", также известной как ISIS.Как сообщалось ранее, террорист в новогоднюю ночь напал на ночной клуб Reina в Стамбуле, в котором отмечали Новый год около 700 человек. Вооруженный автоматом мужчина застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение открыл огонь по посетителям клуба. В результате происшествия погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Ответственность за теракт на себя взяло ИГ.